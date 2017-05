Guinee-Bissau laat cashewverkoop stilleggen

President José Mário Vaz van Guinee-Bissau heeft de lucratieve verkoop van cashewnoten laten stilleggen. Er waren signalen binnengekomen dat de populaire nootjes het land uit worden gesmokkeld.

De cashewsmokkel is slecht voor de economie van het kleine West-Afrikaanse land. De handel in de nootjes is goed voor ongeveer 80 procent van de exportinkomsten. Als de lekkernijen heimelijk worden verpatst in buurlanden, loopt de schatkist van Guinee-Bissau veel belastinginkomsten mis.

„Ik roep producenten op tot nader order te stoppen met de verkoop van cashewnoten”, stelde de president maandag. Vaz zei dat boeren in eigen land ongeveer 90 eurocent opstrijken per kilo verkochte cashewnoten. De nootjes gaan in het zuiden van Senegal voor meer dan het dubbele bedrag over de toonbank.

Guinea-Bissau is de vijfde cashewnotenexporteur in de wereld. Het is nog onduidelijk hoe Vaz de smokkel aan banden wil leggen.