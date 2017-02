Grote reddingsactie voor gestrande grienden

<p>WELLINGTON (ANP/RTR) - Reddingswerkers en vrijwilligers in Nieuw-Zeeland proberen vrijdag ruim honderd grienden te redden bij Farewell Spit in de Golden Bay in het noorden van het land. De walvissen behoren tot een groep van bijna vierhonderd grienden die zijn aangespoeld in de baai. Zo’n driehonderd hebben het niet overleefd.</p><p>Een medewerker van de Nieuw-Zeelandse natuurbescherming constateerde dat er sinds donderdag heel veel walvissen aanspoelden. Lokale media meldden vrijdag dat vrijwilligers druk bezig zijn de dieren terug in de zee te helpen, maar dat ze bij laag water opnieuw aanspoelen. Door de lage waterstand in de baai is het voor de grienden lastig om in dieper water terug te keren.</p><p>Het zou gaan om de grootste stranding van walvissen in Nieuw-Zeeland sinds 1985. Toen spoelden 450 walvissen aan bij Auckland.</p>