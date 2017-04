Grote drukte en veiligheidsmaatregelen in Jeruzalem voor Pesach en Pasen

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: topdrukte in Jeruzalem.

De politie treft deze dagen strenge veiligheidsmaatregelen in Jeruzalem, als Joden Pesach vieren en christenen Pasen. Toch klonken vrijdag aan het begin van de middag de sirenes van politie en hulpverleners in het centrum van de stad. Een Palestijn had in de tram op een Britse vrouw ingestoken. Het terreurslachtoffer overleed in het ziekenhuis.

De politie in de Oude Stad van Jeruzalem had de traditionele lijdensweg die pelgrims afleggen, afgesloten. „Het is te vol”, lichtte een agent toe. Een vrouw met een Grieks vlaggetje in de hand smeekte de agenten om haar door te laten.

Ook bij de Westelijke Muur heerste grote drukte. Beveiligers wilden daar iedereen inspecteren. Dat leidde ertoe dat honderden mensen stonden te wachten, vaak met kleine kinderen, wandelwagentjes enzovoort. Topdrukte heerste daar ook woensdag, toen ongeveer 100.000 Joden de plechtigheid van Birkat Kohanim bijwoonden. Daarbij spreken Joden uit het priesterlijk geslacht de zegen van Aäron uit.

Eerder deze week waren er enkele kleine incidenten in de hoofdstad. Maandag hield de politie zeventien Joden aan omdat ze een geit wilden offeren bij de Tempelberg. Sommige religieuze nationalisten wensen de offerdienst op de Tempelberg te herstellen en de tempel te herbouwen. Daarover zijn moslims zeer verontrust, want de plek is ook heilig in de islam.

Lang niet alle Israëliërs tonen echter belangstelling voor de religieuze gebeurtenissen in Jeruzalem. Tienduizenden bezochten het Meer van Galilea. Het waterpeil in de binnenzee is gezakt doordat er de laatste winters weinig neerslag viel. De politie zei dat ze woensdag tachtig mensen uit het water heeft gevist. Ze kwamen in de problemen door een sterke oostenwind, die onverwachts kan opsteken. Drie jongens werden vrijdag vermist.

Andere vakantiegangers raakten in de problemen in de woestijn. De politie sloot donderdag tijdelijk de wegen naar Eilat af omdat zware regens deze onbegaanbaar maakten. In het Timnapark ten noorden van Eilat moesten 500 vakantiegangers een kampeerplaats verlaten nadat de wadi Nehushtan overstroomde. Verder sloten de autoriteiten bij Eilat de grens naar Egypte voor Israëliërs af vanwege aanwijzingen dat Islamitische Staat aanslagen wilde plegen. Israëliërs konden wel vanuit de Sinaïwoestijn terugkeren. Eilat was overvol.

Ook over Noord-Israël trokken donderdag zware buien. In Jeruzalem viel nauwelijks een druppel, maar de wind joeg wel stof, blaadjes en pollen door de lucht. Bij de Dode Zee overleed een wandelaar in de wadi Arugot, mogelijk doordat hij te weinig had gedronken.

Vandaag worden er 50.000 christenen verwacht voor de zogeheten plechtigheid van het heilige vuur in de christelijke wijk van de Heilige Stad. Duizenden protestantse en evangelische toeristen uit de hele wereld gaan vervolgens op paasmorgen naar de Graftuin voor diensten in het Engels en het Zweeds.