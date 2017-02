Grote drugsbende opgerold in Italië

De Italiaanse politie heeft een internationale drugsbende opgerold die voor 1,6 miljard euro aan cocaïne uit Colombia naar Italië wilde smokkelen. De politie arresteerde 68 mensen.

De bende had de acht ton drugs op een bananenplantage in de omgeving van de Colombiaanse havenplaats Turbo opgeslagen om naar Europa te verschepen. In de havenstad Livorno werd echter een zending van 63 kilo pure cocaïne in een lading bananen door de politie onderschept.

De bende bestond uit leden van de beruchte ’Ndrangheta-maffia uit Calabrië. De Italiaanse politie werkte samen met collega’s in Groot-Brittannië en Colombia.