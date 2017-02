Er woedt een grote uitslaande brand bij uitgaanscentrum De Troubadour in Hardenberg. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt, de vlammen slaan inmiddels door het dak. Het uitgaanscentrum waar onder meer een steakrestaurant is gevestigd, was gesloten. De brandmelding kwam dinsdagavond even na 23.00 uur binnen.