Grote actie VS tegen criminele bendes

Bij een grote actie tegen criminele bendes hebben de Amerikaanse autoriteiten in zes weken tijd ruim 1300 arrestaties verricht. CNN meldde donderdag dat in de VS nooit eerder zo’n grootschalige operatie tegen bendes is ondernomen.

Hoewel de immigratiedienst ICE de operatie leidde, was de actie niet volledig tegen migranten gericht. Onder de arrestanten waren ruim negenhonderd Amerikaanse staatsburgers. Een aantal arrestanten was lid van Mara Salvatrucha (M13). Dat is een bende van jonge criminelen die vooral in El Salvador en andere landen in Midden-Amerika actief is.