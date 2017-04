Grootste vakbond eist vertrek Zuma

Cosatu, de grootste vakbond van Zuid-Afrika, heeft president Jacob Zuma dinsdag opgeroepen om op te stappen. Topman Bheki Ntshalintshali van Cosatu zei dat Zuma „niet langer de juiste persoon is” om het land te leiden.

De oproep is een grote tegenvaller voor Zuma. Met naar eigen zeggen 1,8 miljoen leden is Cosatu de grootste vakbond van Zuid-Afrika. Bovendien is de bond van oudsher een belangrijke partner van de regeringspartij ANC. Cosatu liet weten dat het tijd wordt het bondgenootschap met het ANC opnieuw te bekijken.

De populariteit van Zuma is drastisch afgenomen na een serie schandalen. Hij is onder meer beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik. De kritiek op de president nam vorige week verder toe, omdat Zuma minister van Financiën Pravin Gordhan ontsloeg.

De rand verloor sindsdien al ongeveer 7 procent van zijn waarde. De groei van de Zuid-Afrikaanse economie is afgelopen tijd teruggevallen tot het laagste peil sinds 2009, terwijl ruim een kwart van de beroepsbevolking werkloos is.