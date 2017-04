Grootste oppositiepartij eist hertelling

De belangrijkste Turkse oppositiepartij CHP gaat om een hertelling vragen van misschien wel 60 procent van de stemmen die zondag zijn uitgebracht in het referendum voor meer presidentiële macht. Dat heeft vicevoorzitter Erdal Aksünger zondagavond gezegd in Ankara vlak voordat de uitslag bekend werd.

De CHP klaagde eerder op de dag al over „illegale handelingen” in het voordeel van de regering tijdens de stembusgang. Dat had onder meer te maken met de verklaring van de hoge kiesraad dat ook niet door officials afgestempelde stemformulieren mochten worden meegeteld, mits geen sprake was van fraude.

Met bijna 99 procent van de stemmen geteld stond het ja-kamp op 51,3 procent van de stemmen, het nee-kamp op 48,7 procent.

De pro-Koerdische HDP stelde dat volksraadpleging met zoveel tegenstemmers duidelijk heeft gemaakt hoezeer de Turkse gemeenschap verdeeld is. Een woordvoerder zei dat het feit dat de partijleiders in de gevangenis zitten en dat het referendum is gehouden terwijl de noodtoestand is uitgeroepen een schaduw werpt over de legitimiteit van de stembusgang.