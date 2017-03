Grootste evacuatie Australië om orkaan Debbie

De Australische autoriteiten hebben 30.000 mensen opgeroepen hun huis te verlaten vanwege orkaan Debbie. De kustgebieden in het noorden en oosten van Australië worden geteisterd door harde windvlagen en regen. Het zou om de grootste evacuatie sinds 1974 gaan. Toen verwoestte de orkaan Tracy grote delen van de stad Darwin.

De cycloon Debbie is ingedeeld in de op een na hoogste categorie 4. Meer dan 20.000 mensen zitten zonder stroom. Door de harde windstoten van meer dan 220 kilometer per uur zijn de daken van sommige huizen gewaaid. Toeristen wachten in de hotels tot de storm voorbij is. Ook zijn schuilkelders geopend.