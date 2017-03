Grootste Britse gezin verwacht 20e kind

Het grootste gezin van Engeland verwacht het twintigste kindje. Sue (42) en Noel (46) Radford maakten dat woensdag bekend op Instagram.

Het oudste kind van het stel is inmiddels 27 jaar, de jongste is 1. Het stel heeft nu tien zoons en negen dochters. In 2014 verloren de Radfords tijdens de zwangerschap een kind.

Sue en Noel kennen elkaar sinds hun middelbareschooltijd. Noel kreeg haar eerste kind op haar veertiende.

De familie uit Lancashire runt een bakkerij.