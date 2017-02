Grootouders in Cuba krijgen kleinkindverlof

In Cuba kunnen grootouders binnenkort ook zorgverlof opnemen als ze een kleinkind krijgen. De maatregel is bedoeld om het geboortecijfer op te krikken.

In Cuba was het verlof voor ouders van baby’s al goed geregeld, maar dat heeft nog niet geleid tot een babyboom. Deze nieuwe maatregel moet Cuba snel meer baby’s brengen, meldt The Washington Post. Werkende grootouders hebben straks recht op minimaal een jaar verlof, waarbij een deel van hun salaris wordt doorbetaald.

De regering van Cuba heeft ook aangekondigd dat kinderopvang goedkoper wordt en dat vrouwen belastingverlaging krijgen als ze in de private sector aan de slag gaan. Zo’n zeventig procent van de Cubanen is ambtenaar. Cuba is overigens niet het eerste land dat grootouders de mogelijkheid biedt verlof op te nemen om voor hun kleinkind te zorgen. In Engeland en Argentinië bestaan dergelijke regelingen ook.