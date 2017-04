Groot konijn dood na vlucht United Airlines

United Airlines onderzoekt de dood van een groot konijn die is doodgegaan na een vlucht van de vliegtuigmaatschappij van Londen naar Chicago. Het 90 centimeter lange konijn, genaamd Simon, werd dood aangetroffen in het ruim van het vliegtuig bij aankomst op het vliegveld van Chicago. United kwam de laatste weken al negatief in het nieuws nadat een passagier hardhandig uit een overvol vliegtuig werd gesleept.

Volgens Britse media zou het ‘reuzenkonijn’ bezorgd worden bij een nieuwe beroemde eigenaar. In een verklaring aan de BBC zegt United het voorval te betreuren. „De veiligheid en het welzijn van de dieren die met ons vliegen is van groot belang voor United Airlines en ons PetSafe team.”