Groep hindoes slaat ‘veedieven’ dood

Een groep van ongeveer twintig hindoe-activisten heeft in de Indiase deelstaat Assam twee jonge moslims doodgeslagen omdat die van plan zouden zijn geweest koeien te stelen voor de slacht.

De twee mannen van tussen de 20 en 25 jaar werden zondag in het dorp Nagaon meer dan anderhalve kilometer achterna gezeten. Zij waren zwaargewond toen de politie arriveerde en overleden later in het ziekenhuis. De politie hield nog niemand aan, meldden Indiase media.

Hindoe-activisten eisen een verbod op de slacht van koeien, die voor hen heilig zijn. Sinds de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Partij in 2014 met premier Narendra Modi in India aan de macht kwam, treden de activisten harder op.