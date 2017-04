Griekse ‘dodenweg’ veiliger door tunnel

Een van de gevaarlijkste wegen van Europa is sinds donderdag een stuk veiliger. De beruchte E75 tussen Athene en Thessaloniki heeft bij Tempi een tunnel en een brug gekregen. De reis tussen de twee steden is daarmee twintig minuten korter geworden. Voorheen veranderde de E75 bij Tempi in een hele smalle tweebaansweg die door een schilderachtig doch gevaarlijk ravijn slingerde. De tunnel en brug zijn voor een deel met Europees geld gefinancierd.

De afgelopen decennia verloren tientallen mensen op deze weg het leven. In 2003 kwamen bij een busongeluk 21 scholieren om. Dat was het ergste verkeersongeluk uit de Griekse geschiedenis.