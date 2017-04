Grieks rechter: uitlevering militairen mag

Griekenland gaat mogelijk toch enkele Turkse militairen uitleveren die hun land ontvluchtten na de mislukte couppoging vorig jaar. Een rechtbank wees dinsdag de uitlevering van drie militairen af, maar van vijf anderen niet.

Het hoogste Griekse rechtscollege hield in januari nog de uitlevering van alle acht militairen tegen. Turkije ontstak daarover in woede en diende een nieuw verzoek om uitlevering in. In die zaak werd dinsdag uitspraak gedaan.

Volgens Turkije waren de militairen betrokken bij de couppoging op 15 juli vorig jaar.