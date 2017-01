Griekenland bedolven onder sneeuw

Griekenland is wit. Grote delen van het land zijn in de nacht van zondag op maandag bedolven onder een lading sneeuw. Talloze dorpen op het platteland en eilanden in de Egeïsche Zee zijn van de buitenwereld afgesneden.

Op veel plekken is de stroom uitgevallen, waardoor verwarmingen niet werken en er geen drinkwater is. Ook werken de telefoonverbindingen dikwijls niet. Veel scholen in het land blijven in elk geval maandag gesloten.

De temperaturen zijn in Griekenland, evenals in de meeste andere Europese landen, iets gestegen. De temperatuursverandering ging echter gepaard met een een flink pak sneeuw. Op sommige plekken, zoals het eiland Evia, meet de sneeuwlaag liefst 3 meter. Veel bomen zijn bezweken onder de sneeuwlast.

Op Kreta vergapen de inwoners zich aan de pracht van de witte winter, die voor de meeste bewoners van het eiland onbekend is. Het sneeuwde er ruim veertig jaar geleden voor het laatst. De thermometer daalde er tot min 15 graden, ook dat is er een zeldzaamheid.