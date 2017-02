Grieken optimistisch over toerisme

De lege Griekse schatkist zit danig verlegen om inkomsten. De overheid voorziet dat het oplevend toerisme in Griekenland dit jaar voor een flinke inkomstenstijging zal zorgen. De opbrengst van de buitenlandse bezoekers zal met misschien wel 9 procent toenemen ten opzichte van 2016.

Het Grieks bureau voor toerisme SETE denkt dat de toeristen in 2017 zo’n 14,5 miljard euro in het laatje zullen brengen. Dat is een optimistisch beeld vergeleken met 2016, toen een daling van 6,4 procent resulteerde in 13,2 miljard toerisme-inkomsten. De SETE verwacht in 2017 circa 27 miljoen toeristen te kunnen verwelkomen. Vorig jaar stopte de teller bij 25 miljoen bezoekers.

De toerismesector is goed voor circa 18 procent van het binnenlands product en houdt een vijfde van de beschikbare arbeidskrachten van het land aan het werk. Voor dit jaar wordt gedacht aan een economische groei van 2,7 procent. Dat is nodig ook om het land uit de diepe recessie te helpen.

Voor de val van de inkomsten uit het cruciale toerisme was volgens de SETE vooral de aanhoudende vluchtelingenstroom verantwoordelijk.