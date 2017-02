Grappenmakers willen Obama in Élysée

Meer dan 40.000 mensen hebben een digitale petitie ondertekend waarin Barack Obama wordt opgeroepen om mee te doen aan de Franse presidentsverkiezingen. Op meerdere plekken in Parijs zijn ondertussen posters van de Amerikaanse oud-president opgedoken.

Hoewel Obama als buitenlander niet kan meedingen naar het hoogste ambt in Frankrijk, is het enthousiasme voor het initiatief opvallend. De nepcampagne werd bedacht door vier vrienden die teleurgesteld waren in de Franse presidentskandidaten. Na een paar biertjes besloten ze dat Obama het beste cv had voor de baan.