Grappenmaakster laat hulpdiensten werken

Een Oostenrijkse grappenmaakster heeft in de nacht van maandag op dinsdag zeker honderd hulpverleners voor niets aan het werk gezet. Het meisje belde een bureau voor jeugdzorg met de mededeling dat ze had gezien hoe een moeder een kind in een mand de rivier de Inn opduwde.

De politie, brandweer en rivierpolitie rukten uit en zochten met schepen de rivier en bruggen af, aldus Oostenrijkse media. Na een uur werd de zoektocht gestaakt. Er werd geen drijvend kindje gevonden. De hulpdiensten gaan nu uit van een „slechte grap”. De belster is niet gevonden. Ze belde met een anonieme mobiele telefoon.