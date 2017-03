Gouverneur Curaçao: verkiezingen gaan door

De parlementsverkiezingen op 28 april op Curaçao gaan gewoon door. Dat blijkt uit een beslissing die maandagavond (lokale tijd) bekend is gemaakt. De gouverneur van het eiland zal een besluit van de vorige week geïnstalleerde interim-regering om de verkiezingen uit te stellen, niet tekenen.

Hierbij lijkt een einde gekomen aan een felle strijd die sinds enkele weken in de Curaçaose politiek werd uitgevochten over de vraag of er vroegtijdige verkiezingen moesten komen.

Op 12 februari viel het kabinet-Koeiman. Direct daarna werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven, tot ongenoegen van een nieuwe coalitie onder leiding van oud minister-president Gerrit Schotte. Die stapte daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de nieuwe regering die afgelopen vrijdag werd geïnstalleerd is de partij van Schotte de grootste. Zelf kan hij geen minister-president worden wegens een veroordeling voor ambtelijke corruptie en fraude.

De beslissing tot uitstel van de verkiezingen heeft tot onrust onder de bevolking geleid. Voor dinsdagavond staat een manifestatie pro-verkiezingen gepland. Maar het is de vraag of die manifestatie na het besluit van de gouverneur nog doorgaat.