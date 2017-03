Gouverneur botst met aanklager over doodstraf

Gouverneur Rick Scott van de Amerikaanse staat Florida heeft een lokale aanklager vervangen die weigerde de doodstraf te eisen in een strafzaak. „Ze heeft duidelijk gemaakt dat ze niet zal vechten voor rechtvaardigheid”, concludeerde Scott donderdag (lokale tijd).

Aanklager Aramis Ayala zei eerder op een persconferentie dat het systeem rond de doodstraf in Florida leidt tot „juridische chaos”. Ze weigerde daarom een dergelijke straf te eisen tegen een man die wordt verdacht van de moord op een agente.

Het besluit kwam Ayala op een storm aan kritiek te staan. Toch weigerde ze zich terug te trekken. Scott besloot daarop de zaak over te dragen aan een aanklager uit een ander district.

In de gevangenissen in de staat zitten momenteel 382 mensen vast die ter dood zijn veroordeeld. Zij zitten in sommige gevallen al tientallen jaren achter de tralies, omdat het hoger beroep decennia kan duren.