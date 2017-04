„Gifgas rebellen vrijgekomen na luchtaanval”

Het gifgas dat dinsdag doden en gewonden veroorzaakte in de Syrische plaats Khan Sheikhoun kwam uit een opslagplaats van rebellen. Die werd geraakt toen Syrische gevechtsvliegtuigen er een luchtaanval uitvoerden. Dit heeft het Russische ministerie van Defensie woensdag gezegd.

De gevechtsvliegtuigen raakten een basis waar munitie ligt opgeslagen en waar chemische wapens worden gemaakt en bewaard, aldus de Russische zegslieden. Daardoor zou het gifgas zijn vrijgekomen.

De aanval in de plaats Khan Sheikhoun in de provincie Idlib heeft circa zestig mensen het leven gekost. Volgens Moskou „lijken de verwondingen van de slachtoffers op die van slachtoffers van eerdere aanvallen waarbij terroristen chemische wapens gebruikten”. Zo zouden jihadisten vorig jaar in Aleppo gifgas hebben gebruikt.

De Verenigde Staten hebben Syrië ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een aanval met chemische wapens dinsdag op Khan Sheikhoun. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt woensdag bij elkaar om zich over het incident te buigen.

De Syrische burgeroorlog is in de loop van 2011 uitgebroken. Sinds augustus 2013 zijn er incidenteel aanvallen met chemische wapens gemeld. De Syrische regering heeft in 2013 internationale onder druk besloten zich van chemische wapens te ontdoen. Dat is voor zover mogelijk onder de oorlogsomstandigheden, onder toezicht van de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) gedaan.