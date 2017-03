Ghana heeft regering met 110 bewindslieden

De president van Ghana heeft zijn regering uitgebreid tot niet minder dan 110 ministers en staatssecretarissen. De oppositie is in alle staten en spreekt over een ‘olifantenregering’.

President Nana Akufo-Addo benoemde eerder deze week vijftig staatssecretarissen en vier ministers bovenop de 56 bewindslieden die hij al om zich heen had verzameld. Het is de grootste regering in Ghana (bijna 26 miljoen inwoners) sinds het land democratie kreeg in 1992.

De benoeming van zoveel regeringsleden druist in tegen de belofte dat de uitgaven van de regering zouden worden teruggebracht, vindt een woedende oppositie. De belangrijkste regeringsleden krijgen onder andere een salaris van omgerekend ongeveer 3800 euro per maand, zeker twee auto’s met gratis brandstof, een huis en persoonsbewaking.