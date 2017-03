Gewonden door rel Turks ambassade in Brussel

Bij een botsing tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president Erdogan zijn donderdag voor de ambassade van Turkije in Brussel drie gewonden gevallen. Drie mensen zijn er neergestoken, meldden Belgische media. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De vechtpartij zou zijn ontstaan tussen de kiezers die kwamen stemmen voor het referendum over de macht van de Turkse president. De politie heeft ingegrepen en scheidde twee groepen jongeren. Het persbureau Belga meldde dat de rust voor de ambassade is weergekeerd. Justitie onderzoekt de vechtpartij waarbij volgens de politie eerder op de dag „zware incidenten tussen voor- en tegenstanders van Erdogan” zijn voorgevallen.

In Turkije is het referendum over de vraag of de president met veel macht het land moet leiden op 16 april. Formeel is de president nog steeds een ceremoniële figuur en leidt de premier de regering. Erdogan wil als president met veel macht verder regeren.

In veel landen buiten Turkije kunnen mensen met Turks kiesrecht al eerder stemmen. In België zouden bijna 138.000 mensen in het Turkse referendum kunnen stemmen. In Nederland zijn de stembussen voor Turkse kiezers open van 5 tot 9 april. Er zijn circa 250.000 mensen in Nederland die dan hun stem kunnen uitbrengen.