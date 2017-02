Gewonden door gekantelde trein Leuven

Bij het station van Leuven in België is een trein ontspoord. Daarbij zijn volgens een woordvoerder van spoorwegbedrijf NMB meerdere gewonden gevallen.

De trein was op weg naar De Panne en had in Leuven net het station verlaten. Onduidelijk is wat er mis is gegaan, maar het ongeluk zou zijn gebeurd in een wisselzone.

Op foto’s in de Belgische pers is een ontspoorde trein te zien, alsmede een gekantelde wagon die naast het spoor ligt.