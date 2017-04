Een van de gewonde politiemensen van de schietpartij in Parijs donderdagavond is niet overleden, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het departement ontkrachtte daarmee eerdere berichten dat de man aan zijn verwondingen was bezweken.

Volgens het ministerie zijn er twee politiemensen ernstig gewond. Door de schietpartij op de Champs-Élysées in hartje Parijs kwam een politieman om het leven. Een schutter werd door de politie doodgeschoten.