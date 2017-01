Gevechten bij Palmyra laaien weer op

Het Syrische leger is een offensief begonnen in de omgeving van de historische woestijnstad Palmyra. De regeringstroepen heroverden volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten een gebied in de omgeving van een militair vliegveld bij de stad.

Volgens legerbronnen probeert het leger in de eerste plaats om grote olie- en gasvelden in de woestijn weer in handen te krijgen. Op termijn zou ook Palmyra zelf moeten worden heroverd. De jihadisten van Islamitische Staat slaagden er eind vorig jaar in de stad weer in handen te krijgen, nadat ze er eerder waren verdreven door regeringstroepen.