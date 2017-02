Georgiërs visumvrij naar Europa

Inwoners van Georgië kunnen binnenkort zonder visum naar Europa reizen. Met een biometrisch paspoort mogen ze elke zes maanden negentig dagen in de Europese Unie verblijven voor bijvoorbeeld familiebezoek. Werken is niet toegestaan.

De EU-lidstaten gaven hier maandag in Brussel groen licht voor. Eerder deze maand stemde het Europees Parlement er al mee in.

„Vandaag is een historische dag voor Georgië”, zei Europees commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) in de Georgische hoofdstad Tblisi. Hij wees op de „enorme” hervormingsinspanningen van Georgië die het besluit mogelijk hebben gemaakt.

Het land van ongeveer 4,5 miljoen inwoners voldeed al langer aan de voorwaarden. Vooral Duitsland lag dwars vanwege Georgische misdaadbendes die in het land actief zijn.

De visumvrijstelling gaat waarschijnlijk eind maart in, tegelijkertijd met een soort noodrem waardoor bij misbruik de visumplicht binnen twee maanden weer kan worden ingevoerd. Dat kan bijvoorbeeld bij veiligheidsrisico’s, een grote instroom, veel ongegronde asielaanvragen of als een land niet meewerkt om mensen terug te nemen. De lidstaten gingen maandag ook akkoord met deze maatregel.

Het volgende land dat wordt vrijgesteld van de visumplicht voor de Schengenzone is naar verwachting Oekraïne, mogelijk in juni. Turkije dringt ook aan op visumvrijstelling maar komt nog niet in aanmerking, onder meer omdat het weigert bepaalde antiterrorismewetten aan te passen.