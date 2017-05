Gematigde toon moet Hamas meer steun opleveren

De radicaalislamistisch Palestijnse Hamasbeweging slaat in een maandag vrijgegeven beleidsdocument een gematigde toon richting Israël aan. De nieuwe toonzetting betekent echter niets zonder daadwerkelijke veranderingen in gedrag, waarschuwen critici.

Voor het eerst in de geschiedenis accepteert Hamas een Palestijnse overgangsstaat langs de grenzen van vóór 1967. Toen veroverde Israël Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël trok zich in 2005 terug uit Gaza. Een Palestijnse staat langs deze grenzen is ook de belangrijkste inzet van de rivaliserende Fatahbeweging van de Palestijnse president Mahmud Abbas.

Het nieuwe politieke document geeft bovendien aan dat de strijd van de beweging niet gericht is tegen Joden in het algemeen, maar tegen „bezettende Zionistische agressors.” Het Handvest uit 1988 is vaak bekritiseerd om de onverholen antisemitische taal.

Ondanks deze wijzigingen zijn veel analisten niet ondersteboven van de nieuwe verklaring van Hamas. Het nieuwe document erkent bijvoorbeeld nog altijd het bestaansrecht van Israël niet. De teneur van de reacties is bovendien dat de daden nu eerst maar eens bij de woorden gevoegd moeten worden.

In die geest liet ook de woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich maandag uit: „Ze (de Hamasaanhangers, red.) bouwen terreurtunnels en hebben duizenden raketten gelanceerd op Israëlische burgers. Dat is de echte Hamas”, zei hij.

Er is inderdaad geen enkel signaal dat Hamas de strijdbijl wil begraven. Integendeel: de beweging koos recent nog een hardliner als nieuwe leider, Yahya Sinwar. Sinwar is in 1989 in Israël veroordeeld voor een reeks moorden, onder anderen op Palestijnen die met Israël zouden hebben samengewerkt.

De stap van Hamas lijkt dan ook vooral gericht op verbetering van de relaties met zowel gematigde Palestijnen als de internationale gemeenschap. „Dit document stelt ons in staat ons te verbinden met de wereld”, zei Hamaswoordvoerder Fawzi Barhum maandag. „Onze boodschap aan de wereld is: Hamas is niet radicaal. We zijn een pragmatische en geciviliseerde beweging. We haten geen Joden. We vechten alleen tegen hen die ons land bezetten en onze mensen doden.”

Hamas, of tenminste de militaire tak van Hamas, geldt in veel landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, als terroristische beweging. Ook de Europese Unie beschouwt de beweging als zodanig. In Egypte en de golfstaten wordt Hamas eveneens met argusogen bekeken, onder meer vanwege de betrekkingen met de moslimbroederschap. Dat is wellicht de reden dat Hamas ook de associatie met die beweging heeft geschrapt.

Binnen de Palestijnse gemeenschap lijkt Hamas in te willen spelen op de tanende invloed van de 82-jarige president Abbas. Binnen Fatah is de strijd om zijn opvolging al openlijk gaande. Met een gematigder toon wil Hamas zich wellicht acceptabel maken voor een groter deel van de Palestijnse bevolking. Het is die toon die Fatah altijd heeft gevreesd.

Handvest uit 1988

Hamas heeft bij zijn oprichting expliciet verklaard uit te zijn op de vernietiging van de staat Israël en de vestiging van een islamitische Palestijnse staat in „historisch Palestina.” De basis van de ideologie is het Handvest uit 1988, waarin permanente vrede met Israël op religieuze, nationalistische en ideologische gronden wordt verworpen. De tekst stelt dat er „geen oplossing voor het Palestijnse vraagstuk is behalve de jihad.”

De gisteren gepresenteerde tekst is gematigder van toon en onderstreept bijvoorbeeld dat Joden als zodanig geen doelwit zijn. De nieuwe verklaring vervangt de oude echter niet, maar is een toevoeging.