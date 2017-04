Gelukwens Trump voor astronaut Whitson

President Donald Trump en zijn dochter Ivanka hebben astronaut Peggy Whitson telefonisch gelukgewenst met haar recordverblijf in de ruimte namens de VS. Whitson (57) overtrof maandag haar landgenoot Jeff Williams, die 534 dagen in banen om de aarde draaide.

„Het is een bijzondere dag in de geweldige geschiedenis van de Amerikaanse ruimtevaart”, zei Trump in het Oval Office tegen de jubilaris in het internationale ruimtestation ISS. „Dis is een ongelooflijk record en in naam van ons land en de wereld feliciteer ik je.” Whitson zei dat „een grote eer” te vinden. Ze keert pas in september terug naar aarde en heeft er dan 666 dagen in de ruimte opzitten.

Trump prees de astronauten als „de allerbesten, grandioze Amerikanen en geweldige mensen”. Zij maken „veel meer indruk” op hem dan politici. Wat de president betreft mag de ruimtevaartorganisatie NASA wel enige haast maken met een bemande vlucht naar Mars, momenteel een streven voor na 2030. „We zien jullie daar het liefst al tijdens mijn eerste ambtstermijn, maar desnoods tijdens mijn tweede. Het is dus zaak er vaart achter te zetten.”