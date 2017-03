Geestelijke vindt knots van een diamant in Sierra Leone

Een christelijke geestelijke heeft in Sierra Leone een knots van een ruwe diamant gevonden. De steen heeft een gewicht van 706 karaat en is daarmee een van de grootste ter wereld. De precieze waarde moet nog worden vastgesteld maar het gaat zeker om enkele miljoenen euro’s. Op de officiële website van de president is een foto van de opmerkelijke vondst te zien.

Een plaatselijke commandant uit de regio Kono overhandigde de diamant aan president Ernest Bai Koroma namens Emmanuel Momoh, die de ontdekking deed. De regering van het arme West-Afrikaanse land is van plan de edelsteen te veilen. Koroma bedankte de tussenpersoon donderdag voor zijn eerlijkheid door de diamant aan de overheid te geven in plaats van naar het buitenland te smokkelen. De opbrengst komt nu ten goede aan de bevolking.

Sierre Leone heeft een lange geschiedenis van burgeroorlog, gefinancierd met ‘bloeddiamanten’. Daaraan kwam in 2002 een einde.