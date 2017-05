„Geen verband zaak Russen en ontslag Comey”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft woensdag benadrukt dat er geen verband is tussen het ontslag van FBI-topman James Comey en het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Pence zei dat Comey de laan uit is gestuurd om het vertrouwen van de Amerikanen in de recherchedienst FBI te herstellen.

Pence zei dat president Donald Trump in de kwestie-Comey „doortastend leiderschap” heeft getoond in het belang van de veiligheid van de Amerikanen.