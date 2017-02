Geen ontmoeting Noord-Korea en VS

Plannen voor het eerste contact tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten sinds het aantreden van president Donald Trump zijn afgeketst nadat de VS een visum voor de Noord-Koreaanse afvaardiging had afgewezen. Dat meldt The Wall Street Journal zaterdag.

De ontmoeting stond gepland voor 1 en 2 maart in New York. Het is niet duidelijk waarom er geen visum is afgegeven. Een Noord-Koreaanse rakettest op 12 februari en de moord op de halfbroer van leider Kim Jong-un in Maleisië liggen waarschijnlijk aan de afwijzing ten grondslag.

Het zou de eerste keer sinds 2011 zijn dat een Noord-Koreaanse afvaardiging de VS bezoekt.