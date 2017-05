Geen neutraal geslacht in Frankrijk

Een Franse familierechter in Orléans heeft gisteren in een beroepszaak de eis verworpen dat iemand zonder de aanduiding van man of vrouw wordt geregistreerd.

De neutrale aanduiding werd geëist door een inmiddels 65-jarige die is geboren zonder penis of vagina, maar op het geboortecertificaat de aanduiding man heeft gekregen.

De aanduiding van een neutraal geslacht past niet in de Franse wetgeving, aldus de rechter. Het weglaten van de aanduiding man of vrouw heeft volgens het vonnis grote juridische gevolgen. Dit zou in feite neerkomen op het creëren van een extra geslacht.

Deze uitspraak corrigeert een eerdere beslissing van een rechter, die dezelfde eiser wel de status ”neutraal geslacht” verleende.

De vraag of de geslachtelijke variatie van de mensheid is beperkt tot man en vrouw staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Vooral transgenders eisen juridische erkenning van hun status.