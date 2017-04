Geen celstraf na bizarre „dierenroof”

Een Britse inbreker die met zijn handlangers achttien opgezette dieren roofde, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden. De 47-jarige Jason Hopwood stal volgens Britse media onder meer opgezette leeuwen, een pinguïn en een chimpansee met hoge hoed en stropdas.

Hopwood maakte onderdeel uit van een bende die inbrak in een magazijn in Londen. Daar namen ze vorig jaar antiek en de dieren mee. De criminelen hoopten zo snel rijk te worden, maar besloten later de opvallende buit te dumpen. Vermoedelijk werd het de daders te heet onder de voeten, omdat de inbraak landelijk aandacht kreeg.

De politie trof de gestolen dieren na een anonieme tip aan in een busje. Dat voertuig leidde uiteindelijk naar Hopwood, die bekende betrokken te zijn bij de inbraak. De politie spreekt over een bijzondere zaak. „Het catalogiseren en tonen van de gestolen spullen was een unieke ervaring”, zei een van de betrokken politiemensen. „Dit onderzoek zal me nog jaren bijblijven.”