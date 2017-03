„Geen bewijs afluisteren Trump door Obama”

Republikeinse en Democratische parlementsleden hebben zondag verklaard geen bewijs te hebben gezien dat de Amerikaanse president Trump is afgeluisterd door zijn voorganger Obama. Daarmee is de druk op Trump opgelopen om met uitleg te komen of zijn beschuldigingen in te trekken.

Trump beschuldigde begin deze maand Obama ervan dat hij Trump had laten afluisteren in zijn verblijven in Trump Tower net voordat laatstgenoemde de verkiezingen won. Hij gaf daarbij echter geen bewijs.

De inlichtingencommissie van de Senaat verklaarde vorige week al dat er geen bewijs had gevonden. Zondag kwamen daar Republikeinse en Democratische leden van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden bij.