„Geen aanwijzingen voor afluisteren Trump”

In het nog vertrouwelijke rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie over het vermeende afluisteren van presidentskandidaat Donald Trump door toenmalig president Obama, staan geen aanwijzingen die erop wijzen dat Donald Trump is afgeluisterd.

Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse regering vrijdagavond. Het rapport wordt maandag in zijn geheel gepubliceerd. Donderdag al zeiden de Republikeinse voorzitter Richard Burr en de Democratische vicevoorzitter Mark Warner van de commissie voor de inlichtingendiensten van de Amerikaanse Senaat hetzelfde.

President Trump beschuldigde zijn voorganger van het aftappen van telefoongesprekken in de Trump Tower tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen vorig jaar.