Gedupeerden inreisverbod mogen weer boarden

De Amerikaanse douane heeft luchtvaartmaatschappijen vrijdag (lokale tijd) verteld dat zij de gedupeerden van het door president Donald Trump ingestelde inreisverbod weer aan boord mogen nemen. Rond 21.00 uur (lokale tijd) kregen de maatschappijen te horen dat ze op dezelfde manier te werk kunnen gaan als voor het inreisverbod. Dat maakte een anonieme medewerker van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bekend.

Inwoners van Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië die een geldig visum voor de VS hebben, kunnen nu weer naar de VS reizen. De mededeling van de douane kwam enkele uren nadat een federale rechter in Seattle het inreisverbod voor inwoners van de zeven moslimlanden tijdelijk had opgeschort. Hij maakte daarbij duidelijk dat de sinds vorige week geldende restricties voor toegang tot de VS direct konden worden opgeheven. Die inreisbeperkingen waren het gevolg van een vorige week door Trump ondertekend presidentieel decreet.

In een eerste reactie noemde het Witte Huis de uitspraak „schandelijk”, maar noemde dat woord niet in een tweede, vergelijkbare verklaring. Het ministerie van Justitie zal bij een rechter een spoedverzoek indienen om te voorkomen dat het inreisverbod ook daadwerkelijk wordt opgeschort.

De zaak tegen het decreet was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. De rechter in Seattle maakte duidelijk dat de staten het recht hebben dit soort federale maatregelen aan te vechten. „Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet”, zei Bob Ferguson, aanklager voor de staat Washington.

De schattingen over het aantal visa dat is ingetrokken sinds Trump het inreisverbod uitvaardigde lopen uiteen. The Washington Post onthulde vrijdag dat het om meer dan honderdduizend visa zou gaan. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft het rond de zestigduizend visa.