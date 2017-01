Geadopteerde Chinese tweelingzusjes zien elkaar voor het eerst op 10-jarige leeftijd

De Chinese tweelingzusjes werden tien jaar geleden geadopteerd, door twee verschillende Amerikaanse ouderparen. Vorige week zagen ze elkaar voor het eerst bewust.

Audrey Doering woont in Wisconsin, Gracie Rainsberry in de staat Washington, honderden kilometers van elkaar verwijderd dus. Toch zijn de meisjes zusjes, tweelingen zelfs.

Kort na hun geboorte -in China- werden ze ter adoptie aangeboden. Vorige week ontmoetten ze elkaar in levende lijve, nadat Audrey haar adoptieouders vorig jaar om een zusje had gevraagd. In een zoektocht naar een passend kerstcadeau stuitten zij op een foto van Audrey die op de knie zat van haar Chinese pleegmoeder. Op de andere knie zat een ander meisje, dat sprekend op Audrey leek.

Uiteindelijk ontdekten zij dat het om een tweelingzusje ging.

De meisjes kwamen met elkaar in contact, chatten met elkaar, en ontmoetten elkaar vorige week voor het eerst in de televisieshow Good Morning America. De ontmoeting was ronduit emotioneel.

Uiterlijk verschillen de meisjes nauwelijks, en ze blijken ook nog eens veel andere overeenkomsten te hebben: van etensvoorkeuren tot hartproblemen.