Gambia viert wisseling president

Na maanden van onzekerheid hebben tienduizenden inwoners van Gambia zaterdag de inhuldiging van de nieuwe president Adama Barrow gevierd. Naar schatting kwamen 25.000 mensen bijeen in een stadion in de hoofdstad Banjul. Ook de presidenten van de nabijgelegen landen Ghana, Liberia, Senegal, Sierra Leone, Ivoorkust en Mauritanië waren aanwezig.

Vanwege de gespannen politieke situatie in zijn geboorteland was Barrow al medio januari beëdigd in de Gambiaanse ambassade in Senegal. De terugkeer van de voormalige oppositieleider in het kleine West-Afrikaanse land eind vorige maand, werd voorafgegaan door een machtsspel van zijn voorganger Yahya Jammeh.

Jammeh verloor 1 december de verkiezingen, maar weigerde op te stappen. Uiteindelijk bleek hij onder zware diplomatieke druk bereid in ballingschap te gaan. Duizenden West-Afrikaanse militairen stonden klaar om hem af te zetten.

Op Barrow rusten nu hoge verwachtingen. De nieuwe president beloofde al meer vrijheden. Hij wil ook veel beslissingen van zijn voorganger terugdraaien.