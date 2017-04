Gabriel: hoofd koel houden na referendum

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zondagavond gezegd dat hij opgelucht is dat de „verbitterd gevoerde campagne” rond het referendum over de Turkse grondwetswijziging voorbij is. „Wat de stem van het Turkse volk uiteindelijk ook is, we doen er goed aan het hoofd koel te houden en bedachtzaam te werk te gaan.”

Hij deed zijn uitsprak om het moment dat 98 procent van de stemmen was geteld en president Recep Tayyip Erdogan de overwinning al had geclaimd als leider van het ja-kamp.