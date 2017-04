Franse troepen doden militanten in Mali

Franse troepen hebben in het zuiden van Mali meer dan twintig militanten gedood die zich hadden verscholen in bossen in het grensgebied met Burkina Faso. Het Franse leger maakte dat zondag bekend. De operatie was na de dood van een Franse militair in het gebied eerder deze maand.

De actie tegen de militanten was zowel vanuit de lucht als over land. Het leger vertelde niet bij welke groepering de militanten horen. Mali wordt regelmatig geteisterd door terreur van islamistische militanten, ondanks de internationale militaire missie in het land die door Frankrijk wordt geleid en waar ook Nederland aan meedoet.

Militanten opereren steeds vaker vanuit Burkina Faso. Lokale autoriteiten daar denken dat een nieuwe groep actief is die de bossen bij de grens als uitvalsbasis gebruiken.