Franse socialist Hamon wil basisinkomen

De overgebleven presidentskandidaten van de Franse socialisten hebben woensdag van hun tv-debat een allesbehalve slaapverwekkende vertoning gemaakt. Oud-minister Benoît Hamon (49), behorend tot de linkervleugel van de partij, verdedigde hartstochtelijk de invoering van een basisinkomen voor alle Fransen. Hij sprak zich bovendien uit voor een arbeidsduurverkorting. De sociale partners doen er volgens hem goed aan dat samen te regelen.

Hamon kreeg in de voorverkiezing in eigen kring iets meer steun dan zijn naaste rivaal Manuel Valls (54). De ex-premier sloeg in zijn reactie op de plannen van Hamon hard terug. De kosten zouden de pan uitrijzen. „Dan heb je een probleem met de geloofwaardigheid”, zei hij. Valls becijferde snel dat een salaris van 750 euro per maand voor iedereen „300, 400, 450 miljard euro gaat kosten”.

Hamon kreeg in de eerste ronde 36 procent van de stemmen, Valls bleef op 31,5 steken. Zondag wordt bekend wie van de twee namens de socialisten meedoet aan de presidentsverkiezing in april en mei.