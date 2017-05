Franse protestanten: 67 procent voor Macron

Van de Franse protestanten stemde tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen 67 procent voor Emmanuel Macron en 33 procent voor Marine Le Pen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau IFOP, in opdracht van de Franse krant La Croix en tijdschrift Le Pèlerin.

Sterk meelevende rooms-katholieken stemden nog massaler op de sociaal-liberale kandidaat, met 71 procent. In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen kozen zij nog in meerderheid (55 procent) voor de centrumrechtse kandidaat François Fillon, terwijl Macron voor veel protestanten (30 procent) favoriet was.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen rooms-katholieken in het algemeen, enigszins meelevende leden en sterk meelevende leden. Bij protestanten wordt dit onderscheid niet gemaakt.