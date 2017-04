Franse premier: ga op Macron stemmen

De Franse premier Bernard Cazeneuve roept op om in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op de sociaal-liberaal Emmanuel Macron te stemmen. Hij deed dat nadat zondag uit exitpolls was gebleken dat Macron en Marine Le Pen van het nationalistische Front National het in de beslissende tweede ronde op 7 mei tegen elkaar zullen opnemen voor het presidentschap.

De socialistische Cazeneuve roept „alle democraten” op om straks voor Macron te stemmen. Ook minister van buitenlandse zaken Jean-Marc Ayrault wil dat de Fransen voor Macron kiezen.

De Franse conservatieve presidentskandidaat François Fillon die niet de tweede ronde heeft gehaald, erkende zondag zijn verlies en zij er meteen bij dat hij op Macron zal gaan stemmen. Volgens hem zal Le Pen Frankrijk naar een mislukking leiden.