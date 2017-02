Franse politie zoekt gezin

De Franse politie is in het hele land op zoek naar een verdwenen gezin. Sinds 16 of 17 februari is er geen spoor meer van de vader Pascal Troadec (49), zijn vrouw Brigitte (56) en hun zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18). De kinderen studeerden elders en woonden niet meer bij hun ouders in een dorp aan de rand van Nantes, Orvault, maar zijn ook verdwenen.

Een zus van de moeder Brigitte heeft volgens Franse media 23 februari alarm geslagen. De zorgen zijn snel toegenomen nadat het echtpaar niet meer op het werk was verschenen. De politie heeft nog geen idee idee wat er is gebeurd, maar vreest het ergste. Het onderzoek richt zich op mogelijke moord en/of ontvoering, omdat er aanwijzingen zijn van geweld, gepleegd in de woning.

Van niemand uit dit gezin is sinds 16 februari nog een spoor te vinden op sociale media of in de mobiele telefonie. Een mobiele telefoon is in de woning van de ouders gevonden met bloedsporen aan het hoorgedeelte. In het huis waren alle bedden afgehaald en er lagen geen tandenborstels of kammen meer. Het is duidelijk dat er sporen zijn uitgewist, volgens bronnen van de krant Ouest France. De auto van de zoon is ook verdwenen. Huiszoekingen in de woningen van de kinderen hebben naar verluidt geen licht op de zaak geworpen.

De verdwijning van het gezin doet de recherche in Nantes denken aan een familiedrama circa 5 kilometer verderop, in Nantes. Begin april 2011 verdween daar een gezin van zes personen. De 48-jarige moeder Agnès Hogander en vier kinderen in de leeftijd van dertien tot twintig jaar bleken later in de woning van het gezin te zijn vermoord en onder een terras achter het pand begraven. De vader, Xavier Dupont de Ligonnès, geldt als hoofdverdachte en is nog altijd spoorloos.