Frankrijk laat Kosovaarse ex-premier vrij

Een Franse rechtbank heeft donderdag een Servisch uitleveringsverzoek voor de Kosovaarse oud-premier Ramush Haradinaj van tafel geveegd. Haradinaj kwam daarop direct op vrije voeten. Servië reageerde woedend en heeft zijn ambassadeur voor overleg teruggeroepen uit Parijs.

De gewezen Kosovaarse leider werd begin dit jaar op verzoek van Servië opgepakt in Frankrijk. De Servische autoriteiten verdenken Haradinaj van oorlogsmisdaden en hebben eerder al gedreigd met maatregelen als Frankrijk zou weigeren hem over te dragen.

De Servische premier Aleksandar Vucic reageerde dan ook woest op de vrijlating van de voormalige guerrillaleider. Vucic noemde het besluit van het Franse hof „beschamend, schandalig, illegaal, absoluut onrechtvaardig en boven alles: politiek gemotiveerd”.

In Kosovo is wel opgetogen gereageerd op de vrijlating van Haradinaj, die in de loop van donderdag wordt verwacht in hoofdstad Pristina. President Hashim Thaci noemde het besluit „goed nieuws voor de familie Haradinaj en Kosovo”.