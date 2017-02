„Foute aanval op basis van Turkse informatie”

De foute Russische luchtaanval die in het noorden van Syrië drie Turkse militairen het leven kostte, was gebaseerd op coördinaten die door het Turkse leger waren verstrekt. Dat heeft het Kremlin vrijdag verklaard.

Het incident vond plaats in de buurt van al-Bab, het laatste bolwerk van Islamitische Staat in de provincie Aleppo. „Helaas baseerden onze militairen, toen ze aanvallen uitvoerden op terroristen, zich op coördinaten die zij van Turkse partners hadden gekregen. Turkse militairen hadden niet op die plek aanwezig moeten zijn,” heette het vrijdag in Moskou.

Turkije verklaarde kort na de aanval al dat het „per ongeluk” was geweest. President Vladimir Poetin condoleerde zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan donderdag telefonisch. Ze spraken af de militaire coördinatie in de strijd tegen IS te intensiveren.