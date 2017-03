Formeel gerechtelijk onderzoek vrouw Fillon

Justitie in Frankrijk heeft dinsdag ook een formeel onderzoek ingesteld naar de echtgenote van de conservatieve presidentskandidaat François Fillon. Zij wordt ervan verdacht honderdduizenden euro’s te hebben opgestreken voor werk als parlementair assistent dat ze in werkelijk niet deed.

De handel en wandel van de in Wales geboren Penelope Fillon zal worden nagetrokken op verdenking van medeplichtigheid aan de „wederrechtelijke toe-eigening van overheidsgeld”. Dit is een nieuwe tegenvaller voor de leider van Les Républicains, die twee weken geleden al te horen kreeg dat hij zelf in deze zaak iets uit te leggen heeft.