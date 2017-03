Flynn werkte voor Turkse zakenman

De Amerikaanse voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn heeft vorig jaar werkzaamheden verricht voor een Turkse zakenman. Hij ontving daarvoor ruim een half miljoen dollar via het in Nederland gevestigde bedrijf Inovo, bericht The New York Times vrijdag (lokale tijd).

Flynn leverde deze week alsnog informatie over zijn werk in bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daaruit blijkt dat zijn bedrijf in augustus in de arm was genomen om onderzoek te doen naar de in de VS wonende prediker Fethullah G├╝len, die door Turkije wordt gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar.

Het bedrijf van Flynn zou zijn ingehuurd door het Nederlandse bedrijf Inovo, dat eigendom is van een zakenman die nauwe banden heeft met Ankara. Het Witte Huis verklaarde in een reactie bij de aanstelling van Flynn tot veiligheidsadviseur niet te hebben geweten van zijn onderzoekswerk voor het bedrijf. Een goed ingevoerde bron sprak dat tegen.

Flynn struikelde als topadviseur voor president Donald Trump uiteindelijk over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Hij moest al na 24 dagen opstappen.